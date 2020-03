Lapadula: "Rifarei subito la scelta di Lecce. Sapevo mi sarei trovato bene"

vedi letture

Videointervista ai microfoni de Gli Autogol per Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce. Ecco quanto evidenziato da PianetaLecce.it: “Nella quotidianità sono indaffarato con le mie bimbe. Le stiamo aiutando a scuola. Ammetto che sto mangiando qualcosa in più, mi toccherà bruciare dopo però mangio anche delle serie tv”.

L’avventura a Lecce? “Mi trovo bene, c’è il sole, sono spesso in giardino. Qui si sta benissimo, la piazza ama il calcio, si respira nell’aria il calcio ogni giorno”.

Il mio idolo? Essendo cresciuto a Torino ed essendo di Torino direi Del Piero. Cercavo di fare i tiri a giro come lui ma non ci riuscivo mai”.

Il compagno più forte incontrato? “Ho giocato con Pepito Rossi, un talento puro. Qualità, inventiva, fantasia. Sono ancora innamorato di lui”.

L’avversario più duro? “Dico un difensore: Chiellini. Ostico? E’ riduttivo (ride, ndr)”.

L’emozione più forte in campo? “Il primo gol tra i pro, in un Ravenna-Salernitana in C. Ho fatto 80 metri di scatto solo per esultare”.

Cosa mi ha spinto a venire a Lecce? “Fin da subito la situazione mi entusiasmava, lo rifarei tuttora e le origini della mia famiglia, di Fasano, hanno inciso. Sapevo che mi sarei trovato molto bene”.