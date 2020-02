Lapadula ritrovato, acquisti di gennaio decisivi: Liverani può sorridere

© foto di www.imagephotoagency.it

In meno di sei mesi ha realizzato le stesse reti segnate nelle utiime due stagioni, quando vestiva la maglia del Genoa. Gianluca Lapadula sembra essere rinato grazie alla cura di Fabio Liverani: l'attaccante torinese è arrivato a quota 7 in campionato, ed è stato decisivo nella vittoria del Lecce sul campo del Napoli. L'ultimo a raggiungere un risultato simile fu David Di Michele, nel 2011-12, che realizzò 11 reti nell'anno dell'ultima apparizione dei salentini in Serie A.

I gol che servivano - Il tecnico giallorosso può esultare per la ritrovata vena del suo bomber: nell'economia di una squadra che punta alla salvezza, avere in rosa un attaccante in grado di fare la differenza è un fattore sicuramente molto importante. Ma Liverani può gioire anche per l'impatto dei due nuovi acquisti, che si sono già inseriti alla perfezione nel suo sistema di gioco: Barak, Deiola e Saponara, così come Donati, hanno dato quel pizzico di esperienza e cattiveria agonista che mancava al Lecce. Una squadra che finora si è lasciata apprezzare per idee e mentalità, e che adesso, finalmente, comincia a raccogliere qualche frutto.