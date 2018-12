© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula fa chiarezza sul lancio della maglietta che al termine di ieri contro la sfida contro il Torino ha suscitato qualche polemica. "Non era un gesto polemico verso la panchina del Genoa", ha detto l'attaccante rossoblù che quest'oggi ha pubblicato un post su Instagram: "Ho pubblicato questo post perché la situazione credo sia sfuggita di mano. Prima di essere un professionista, sono un uomo e certi gesti non mi appartengono. Non ho mai lanciato una maglia con disprezzo, sono orgoglioso di indossarla e voglio pensare che i commenti cattivi della gente siano stati d’impulso, perché chi mi conosce anche solo un po’ è consapevole che non l’avrei mai fatto. Ora concentrazione e testa alle prossime due partite: vogliamo riscattare la sconfitta di ieri!". Nella foto, il messaggio di Gianluca Candrilli a cui era destinata la maglia lanciata da Lapadula.