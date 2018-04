Lapadula torna al gol, anche il VAR dà l'ok. Genoa in vantaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula torna al gol in movimento dopo troppi mesi di pausa e fa esultare Marassi: l'ex attaccante del Milan sfrutta al massimo un cross di Hiljemark da destra, mettendo in porta con un'incornata di altri tempi. Genoa in vantaggio, notte fonda per il Genoa e Diego Lopez. Il gol ha ricevuto anche l'ok del VAR, che ha tenuto in sospeso l'assegnazione della rete per qualche secondo.