Fonte: uslecce.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

GIanluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato, lo scontro-salvezza contro il Brescia: “Dopo questo stop forzato di due giornate, riparto dalle quattro reti consecutive realizzate in campionato. Fortunatamente ho giocato in Coppa Italia e questo mi ha permesso di non spezzare il ritmo gara. In queste due partite la squadra ha ottenuto una vittoria a Firenze e un pareggio con il Genoa ed è stata una bella soddisfazione. Sicuramente mi sarebbe piaciuto scendere in campo, ovviamente, e in special modo con il Genoa perché per me non è mai una gara come le altre. Con il Brescia mancheranno Petriccione e Lucioni per squalifica? Sono due giocatori molto importanti per noi, ma come ho sempre sostenuto la nostra vera forza è il gruppo e sono sicuro che chi scenderà in campo giocherà alla grande.”