Lapo Elkann a Buffon: "Ti aspetto in finale Champions, ma per batterti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lapo Elkann ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando i vari temi dell'attualità bianconera: "Prima di tutto vorrei esprimere la soddisfazione per il settimo scudetto della Juventus. Sette è il mio numero fortunato, sono nato il 7 ottobre del 1977, alle 7. Devo fare i complimenti a mio cugino (Andrea Agnelli; n.d.r.) perché si è saputo circondare dalle persone giuste per costruire la miglior squadra italiana e una delle più forti in Europa. Buffon? Ha avuto un ruolo importante in questi 7 anni indimenticabili, provo per lui stima e affetto, spero che si trovi bene al PSG. Ha fatto una scelta che rispetto. Mi pare che abbia detto di voler andare al PSG per vincere la Champions e a me piacerebbe giocare la finale contro di lui e batterlo. Sarebbe divertente anche se il PSG spende indegnamente più di tutti, raccogliendo sinora assai poco. Sono poco sportivi dal punto di vista economico".