Lapo Elkann: "Credo in Pirlo, noi juventini siamo un po' viziati. Maradona ce l'ho nel cuore"

vedi letture

Lapo Elkann, ospite di Sky, ha parlato anzitutto del lavoro della sua fondazione LAPS, che coinvolge tanti sportivi: “Voglio ringraziare Cristiano Ronaldo che ha dato tutto se stesso, Papu Gomez che ha dato anche un aiuto economico. Così come Bebe Vio o Alex Zanardi che sta lottando per tornare e sono sicuro che tornerà”.

Derby di Torino in arrivo. Ce n’è uno che ricordi più volentieri?

“Torino in questo momento è una delle città che soffre di più, spero di vedere un derby della solidarietà. Sono juventino e voglio vedere la Juve vincere, ma vorrei un derby costruttivo e solidale, in cui vinca la Juve. La adorerei vincere e vincere bene, ma faccio un augurio al Toro perché è parte della mia città, è un avversario che rispetto e stimo. A cui auguro di non vincere, ma che stimo e rispetto”.

Le piace la Juve di Pirlo?

“Mi piace molto Pirlo, penso che sia stato un grande giocatore e abbia una rosa complessa da gestire e mettere in campo. Noi juventini siamo viziati, come squadra e come tifosi. Il lavoro che ha da fare è difficile, sono stati effettuati tanti cambi e mettere insieme la squadra non è facile. Credo in Pirlo, credo nella Juve e nella nuova Juve. Ma credo che dobbiamo avere un pochino di pazienza. Vedo una Juve più cazzuta in Champions. Ho visto con la Dinamo una Juve che mi è piaciuta molto”.

Chi è lo sportivo che hai più nel cuore?

“Anzitutto Zanardi, che sta combattendo per tornare a essere una leggenda. Maradona ce l’ho nel cuore perché era un amico vero, aveva un cuore grande come l’universo, checché ne dicano certe persone. Oltre a lui, direi Cristiano Ronaldo: è un amico, non solo un Pallone d’Oro e un calciatore. Lo stimo e lo ammiro professionalmente. Ma più di tutti direi Zanardi”.

Un ricordo di Diego?

“È un uomo che non meritava così, è stato usato e spremuto. Non è stato aiutato e supportato nelle difficoltà che lui aveva. Qualsiasi essere umano che abbia queste difficoltà va supportato, che si chiami Diego Armando Maradona o Mario Rossi".