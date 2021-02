Laporta sul futuro di Messi: "Farò tutto il possibile per farlo restare. Genera entrate, non costi"

Favorito per la Presidenza del Barcellona in vista delle prossime elezioni, Joan Laporta ha parlato a Sky Sport sul rinnovo di Lionel Messi. "Servirà un'offerta sportiva competitiva, è un vincente e vuole vincere col Barcellona. Farò tutto il possibile, sono molti a volerlo e servirà un'offerta importante. I soldi non garantiscono i tifoli e lui preferisce i soldi ai titoli. Messi genera più entrata che uscite, il costo di Messi è l'8% del totale, lui genera il 30% di entrate alla società. E' redditizio per il Barcellona ma la cosa più importante, che non ha prezzo, è chiedere a un bambino chi sia il migliore del mondo. Dicono Messi, è immediato".