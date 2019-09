Lappalainen: "Bologna mi piaci già. Cresco a Montreal e torno da voi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante Lassi Lappalainen del Montreal Impact ha parlato della propria avventura in Canada e della voglia di crescere per poi approdare al Bologna pronto e maturo per affrontare la Serie A: “Ero già abituato a vivere lontano da casa, quindi non ho risentito del trasferimento in Canada. La parte più difficile sono i viaggi lunghissimi, in Finlandia le gare erano tutte vicine, ma sono contento. E l'esordio con gol è stato molto bello, non me lo aspettavo. - continua Lappalainen parlando poi del Bologna – Non credo di essere ancora pronto per la Serie A, mi serviva uno step intermedio come questo. Vedo che a Bologna c'è un gruppo unito e spero che questo possa portare la squadra a fare una grande stagione. Venni a Bologna tempo fa e vidi il centro tecnico, molto bello, poi se ci mettete il cibo italiano non ho dubbi sul fatto che sia tutto meraviglioso”.