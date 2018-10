Lasagna, convocazione e rinnovo: "Stasera farò fatica ad addormentarmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Convocazione in Nazionale e rinnovo fino al 2023. Una giornata indimenticabile per Kevin Lasagna, che ha firmato un nuovo accordo con l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale dei friulani: "Questa è sicuramente una giornata che mi rimarrà dentro per un po', è un'emozione grossa, due segni di fiducia grandissimi. Da un lato una convocazione che è sicuramente merito dell'Udinese, del lavoro che faccio qui. È un premio per quanto di buono ho fatto con questi colori, un sogno che si realizza e che avevo fin da bambino. La chiamata è arrivata oggi nel primo pomeriggio: ero a Mantova e sono subito corso a Udine per prendere le scarpe. Dall'altro lato un rinnovo di contratto, fino al 2023, che era già nell'aria da qualche settimana, ma che giunge proprio in questa giornata così importante. Stasera farò davvero fatica ad addormentarmi".