Lasagna: "Domenica scritta una brutta pagina di storia dell'Udinese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano dell'Udinese, Kevin Lasagna, parla a Udinese Tonight sottolineando la volontà da parte di tutta la squadra di mettere subito alle spalle la pesante sconfitta con l'Atalanta: "Domenica è stata scritta una brutta pagina nella storia di questa squadra, per questo siamo molto amareggiati. Per fortuna, però, che tra 2 giorni si rigioca e avremo subito la possibilità di voltare pagina. Abbiamo chiesto di anticipare di 24 ore il ritiro per ritrovare compattezza e dimostrare che la vera Udinese non è quella vista a Bergamo, ma quella che ha superato Torino e Milan".