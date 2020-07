Lasagna illude, Quagliarella pareggia allo scadere: Udinese-Samp 1-1 al 45'

Poche emozioni alla Dacia Arena nei primi 45' della sfida tra Udinese e Sampdoria, un match dalla posta in palio altissima in chiave salvezza che si accende solo negli ultimi dieci minuti. I blucerchiati non concretizzano una sterile supremazia territoriale e ne approfittano gli uomini di Gotti, bravi a sfruttare l'unica occasione costruita e a sbloccare con Kevin Lasagna. All'ultimo istante, però, arriva l'atteso gol dell'ex: Quagliarella calcia di prima intenzione e fissa il risultato sull'1-1.

Super-Musso salva su Ramirez - La formazione ospite comincia decisamente meglio e nei primi 20 minuti crea pericoli dalle parti di Musso, che è strepitoso sul tuffo di testa tentato da Ramirez: un'azione nata in modo goffo, perché Quagliarella ha beneficiato dell'aiuto della bandierina sinistra del corner per beffare Stryger Larsen e crossare al centro.

Kevin il terribile, ma l'ex non perdona - Il capitano, alla prima presenza dopo la lunga sosta - finora mai schierato a causa di un problema al polpaccio - fa sentire la sua esperienza e attacca spesso la profondità, mettendo in apprensione la difesa di casa. L'Udinese è tutta in una conclusione dal limite di Sema, deviata in corner dalla difesa. Quando il primo tempo sembra avviarsi al tramonto senza ulteriori sussulti, arriva il sesto gol nelle ultime cinque partite per Kevin Lasagna: un vero e proprio stato di grazia, confermato dal duello fisico vinto con Yoshida e dalla sassata di mancino a incrociare, che batte Audero. Tutto finito? Nemmeno per idea: nel primo minuto di recupero Thorsby lancia in area un pallone disperato e Quagliarella, dopo un tocco con il petto di Ekdal, si coordina alla perfezione, trovando il pari.