© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Le caratteristiche sono diverse, ma il posto che verosimilmente Mancini metterà in palio, se lo giocheranno loro: Roberto Inglese e Kevin Lasagna hanno fatto 1-1 in campo, stasera, nel confronto personale, mentre quello di squadra è andato al Parma. Un pari che, ovviamente, gioca in favore del bianconero. Il mantenimento dello status quo dà ragione al ct, che il numero 15 dell'Udinese l'ha già convocato per le sfide contro Armenia e Finlandia.

Ma non è finita qui - Il ducale ha dalla sua una squadra che gioca tanto sulle qualità sue e del compagno di reparto Gervinho, mentre l'Udinese non sempre riesce ad esaltare le qualità di Lasagna, ben precise e che si esalta in particolare in profondità e sui palloni alti. La sfida a distanza tra i due insomma è ancora lunga: di fronte c'è una stagione intera per far pendere la bilancia in proprio favore.