Lasagna prende il motorino, prova l'assist e poi segna: la Roma è già sotto per 1-0

Inizia malissimo la partita per la Roma, all'Olimpico. Perché Lasagna corre rapidamente sulla sua fascia, andando via secco a Fazio, mettendo poi il pallone in mezzo. De Paul, appostato sul secondo palo, ciabatta in direzione di Lasagna che, da due passi, firma l'1-0. Udinese in vantaggio dopo 11 minuti.