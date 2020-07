Lascia da vincente, torna vincendo: Real campione grazie a Zidane. E alla vecchia guardia

Dove eravamo rimasti? Un anno dopo l'anno sabbatico, Zinedine Zidane si è ripreso il Real Madrid e lo ha condotto nuovamente a un successo, certificato dal 2-1 di stasera al Villarreal. Se ne era andato da vincente, il francese, nell'estate del 2019 ed è tornato riportando i blancos sul tetto di Spagna. In mezzo, un anno da dimenticare sotto la gestione Lopetegui, infine Solari, con Zizou a traghettare di fatto una situazione compromessa.

Florentino Pérez gli ha promesso carta bianca, con investimenti milionari che negli ultimi anni erano mancati. E fintanto che le Champions venivano alzate al cielo perché farlo? Un gruppo straordinario ma pressoché lo stesso da almeno un lustro, se non una decade. Un gruppo sazio che aveva bisogno di un'iniezione di freschezza: sono arrivati Jovic, Militao, Rodrygo e Mendy. Più un giocatore già affermato come Eden Hazard.

Ciò che impressiona maggiormente è come alla fine questo sia stato il titolo ancora una volta dei senatori. Benzema e Ramos su tutti: sono loro due i veri trascinatori in questo finale di stagione. 10 dei 17 gol complessivi nel post lockdown portano la firma del centravanti francese e del difensore andaluso, che nel frattempo è divenuto il difensore più prolifico della storia del campionato spagnolo. In mezzo altre giocate decisive, vedere il colpo di tacco di Benzema che ha mandato in gol Casemiro, nel successo contro l'Espanyol. Una macchina divenuta perfetta, che al ritorno in campo non ha fallito un colpo. E che anche in precedenza aveva dato segnali incoraggianti, come il successo contro il Barcellona.

"Vincere la Liga è più complicato che la Champions" ha sempre dichiarato Zidane, che bissa così il trionfo nel 2016-17. Se all'epoca poté contare su Cristiano Ronaldo, stavolta è il collettivo a fare la differenza: 21 giocatori diversi andati a segno. Mancano solo i portieri, più Militao, Brahim Diaz (30' giocati) e Odriozola (344', poi prestato al Bayern). Salgono a 11 i titoli complessivi da allenatore, iniziando la sua carriera nel 2014 come tecnico del Castilla. Numeri già da record, destinati a crescere. E c'è ancora una Champions nel mirino: si parte dal ko 1-2 contro il Manchester City ma tutto è ancora possibile.