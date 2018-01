Laurini: "Crediamo all'Europa League. Simeone diventerà fortissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincent Laurini, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Blu dei suoi primi mesi in maglia viola, partendo dall'ultima partita, quella persa a Genova contro la Samp: "È stata una brutta domenica, non abbiamo fatto una buona prestazione anche se siamo stati in partita fino a fine primo tempo. In settimana l'avevamo preparata bene, a fine gara nello spogliatoio c'era grande rammarico. Dobbiamo ripartire subito da domenica contro il Verona".

L'Europa League è un obiettivo?

"Ci crediamo, penso che questo gruppo abbia grande qualità e forte potenziale. Il campionato italiano è molto difficile, quindi in ogni partita dobbiamo mettere il massimo impegno".

A livello personale come valuti finora la tua stagione?

"Sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, ho giocato quasi tutte le partite e sono molto contento, ho fatto abbastanza bene a parte l'ultimo match ma non credo che abbia inciso il ruolo sulla mia prestazione negativa. Non ho avuto grosse difficoltà a inserirmi perché mi sono subito sentito parte del gruppo. Ho legato molto bene con tutti".

Su Thereau: "Penso abbia dato tanto in questa prima parte di stagione quindi è normale che adesso le sue prestazioni non siano più brillanti come prima; adesso ha un problema alla costola però spero rientri al più presto perché è uno dei punti fermi della nostra rosa".

Su Simeone: "Giovanni è un attaccante molto forte ed ha tutto per poter esplodere. Sicuramente gli manca qualche stagione alle spalle e quindi un po' di esperienza ma secondo me fra un po' di tempo sarà uno degli attaccanti più forti in circolazione".

Su Chiesa: "A Federico consiglio di non ascoltare nessuno e di andare avanti per la sua strada, l'unica cosa che conta è impegnarsi al massimo e il resto verrà da solo".

Su mister Pioli: "Di lui mi ha colpito la grande voglia di fare, si vede che lui e il suo staff sono dei grandi lavoratori, non lasciano niente al caso".