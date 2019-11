Lautaro a rischio squalifica. Conte pensa a Esposito titolare con la SPAL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla di un'idea che sta stuzzicando il tecnico dell'Inter Antonio Conte. In vista della gara contro la SPAL l'allenatore nerazzurro ha il dubbio Lautaro Martinez, col Toro che in caso di giallo sarebbe squalificato per la sfida successiva contro la Roma. Conte vorrebbe avere a disposizione l'argentino contro i giallorossi e proprio per questo contro la SPAL al fianco di Romelu Lukaku potrebbe decidere di dare spazio dal primo minuto a Sebastiano Esposito. Per il calsse 2002 si tratterebbe della prima da titolare.