Lautaro allo scadere, l'Inter riprende la marcia: Napoli battuto 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Inter-Napoli 1-0 (91' Lautaro)

Va all'Inter l'ultima gara valida per il 18esimo turno di Serie A, che passa grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez. Una gara tutto sommato equilibrata, sbloccata dal numero 10 in pieno recupero. In casa Napoli decisivo, in negativo, il rosso di Koulibaly che ha spinto gli azzurri a giocare in inferiorità l'ultima parte di gara. Esulta Spalletti, recrimina Ancelotti che nel finale s'è confrontato con l'arbitro Mazzoleni.

Le scelte di formazione. Spalletti lancia Borja Valero dal 1', con Brozovic e Joao Mario a centrocampo. In difesa torna Asamoah mentre D'Ambrosio si sposta a destra, Ancelotti risponde con Callejon terzino destro e con Milik in campo al fianco di Insigne. Panchina iniziale per Mertens.

Brivido Icardi, meglio l'Inter nella prima parte. Il capitano nerazzurro ci prova subito, dal cerchio di centrocampo, ma la traversa salva il Napoli anche se Meret era sulla traiettoria. I meneghini controllano meglio il campo, con Icardi scatenato anche nelle vesti di uomo assist. Politano ci prova in girata all'8' senza trovare lo specchio della porta, la prima chance azzurra porta la firma di Insigne al 16' ma il tiro a giro batte a terra e poi trova la respinta di Handanovic.

Hamsik ko, Napoli cambia vestito tattico. Al 24' il capitano chiede la sostituzione a causa di un infortunio muscolare: Ancelotti manda Maksimovic in campo con Callejon che torna a giocare sulla linea dei centrocampisti, mentre il serbo agisce da terzino destro. Sulla sinistra, invece, ci sono Mario Rui e Fabian Ruiz.

Avanza il Napoli, poi Joao Mario impegna Meret. Lo spagnolo non trova la porta di Handanovic dalla distanza e la risposta nerazzurra arriva al 40' col colpo di testa del portoghese che termina tra le braccia dell'estremo difensore partenopeo. Il finale di primo tempo si chiude con la scivolata di Koulibaly sulla linea, bravissimo a intercettare il tentativo a colpo sicuro di Icardi. Tira un sospiro di sollievo Ancelotti, che rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

Icardi lancia Brozovic, cresce il Napoli. L'avvio della seconda frazione vede Inter e Napoli senza accelerazioni. Fino al 53', quando Perisic serve Maurito che - spalle alla porta - serve Brozovic senza inquadrare la porta di Meret. Inizia a farsi sentire la fatica e lo dimostrano i gialli a Valero e Allan, puniti come Brozovic nel primo tempo. Successivamente il Napoli cresce e gestisce il pallone, senza creare occasioni nitide dalle parti di Handanovic.

I cambi. Vecino prende il posto di Borja Valero al 64', Albiol si gioca l'ammonizione al 67' per fallo su Joao Mario mentre Ancelotti poco dopo richiama Milik in panca per fare spazio a Mertens. Keita, invece, sostituisce Perisic così come Ghoulam al 78' prende il posto di Mario Rui. Lautaro per Joao Mario rappresenta l'ultimo cambio interista.

Espulso Koulibaly. A 10' dalla fine arriva il giallo per il difensore a causa del fallo su Politano. Già diffidato, il senegalese applaude l'arbitro Mazzoleni che risponde con il cartellino rosso. Ingenuo il calciatore appena blindato dal Napoli con ingaggio a sei milioni di euro a stagione, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. Attacca l'Inter, con Meret che dice no a Icardi sugli sviluppi di un corner.

Finale pazzesco, decide Lautaro. All'89' Insigne e Zielinski sfiorano il colpo da tre punti: prima Handanovic e poi Asamoah salvano i nerazzurri. L'Inter passa a inizio recupero con l'argentino, lanciato da Keita sulla sinistra. Palla che termina sui piedi del sudamericano che batte Meret. E' la rete che vale il successo: l'Inter tocca quota 36 punti, il Napoli resta a 41. Nel finale, poi, Insigne viene espulso dopo le scintille con Keita. La Juve, fermata sul pari nel pomeriggio a Bergamo, allunga in vetta anche quando non vince.