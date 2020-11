Lautaro apre le danze, poi ci pensa l'esordiente Miranchuk: Atalanta-Inter termina 1-1

Bella partita al Gewiss Stadium fra Atalanta e Inter, col risultato di 1-1 che al termine dei 90’ minuti appare giusto per quanto visto sul campo. Dopo un primo tempo intenso ma con pochissime occasioni, la ripresa vede le due squadre aprirsi e trovare i gol: di Lautaro Martinez quello dell’Inter, dell’esordiente Aleksey Miranchuk quello dell’Atalanta.

TANTA TATTICA NEL PRIMO TEMPO - La prima frazione di gioco vede l’Atalanta che prova a far male all’Inter con le solite azioni avvolgenti. Ma raramente i bergamaschi si vedono dalle parti di Handanovic, se non con un tiro-cross di Freuler che per poco non beffa il numero 1 di Conte. Dall’altra parte l’Inter che prova a proporre un gioco molto più verticale e ai punti costruisce più occasioni rispetto agli avversari: pericolosi soprattutto Lautaro con un paio di conclusioni al volo e Arturo Vidal con un bel colpo di testa in terzo tempo che finisce alto di poco.

LA SBLOCCA LAUTARO - La ripresa inizia come era finito il primo tempo. Ovvero con un’Atalanta fumosa e quasi mai pericolosa e un’Inter che trova la profondità con maggiore convinzione. Poco prima dell’ora di gioco, è il 58’, la partita trova la svolta: Brozovic lavora benissimo per Ashley Young sulla sinistra. L’inglese punta l’area e mette dentro col destro un cioccolatino che Lautaro Martinez trasforma in gol con un grande colpo di testa dopo movimento ad eludere la marcatura orobica.

RIENTRA LUKAKU, SEGNA MIRANCHUK - Con lo svantaggio Gasperini cambia: fa esordire Miranchuk e mette dentro Muriel e Lammers al posto di Zapata e Toloi. Conte risponde con una nuova coppia d’attacco, con Lukaku-Perisic al posto di Lautaro-Sanchez. Le sostituzioni danno nuova linfa soprattutto alla Dea. Muriel è in giornata e al 79’ lavora uno splendido pallone proprio per Aleksey Miranchuk: il russo controlla, elude il tentativo di copertura di Bastoni e Gagliardini e con un sinistro chirurgico trova l’angolino giusto per l’1-1.

L’ATALANTA CAMBIA FACCIA, MA E’ TROPPO TARDI - Il gol sembra sbloccare mentalmente la squadra di Gasperini che soprattutto con Muriel crea non pochi problemi alla retroguardia di Conte. Ma il colombiano, per questione di millimetri, non riesce a impattare il pallone che poteva valere il sorpasso. L’Inter appare stanca e affida l’ultimo tentativo al tiro da fuori di Barella, nell’ultimo dei tre minuti di recupero entrambe le squadre reclamano per un possibile rigore. Ma l’arbitro Doveri lascia correre e dopo una manciata di secondi fischia la fine su risultato di 1-1.