Lautaro-Barcellona: l'Inter farà pressioni per avere una risposta dal Toro

L'Inter chiederà presto a Lautaro Martinez di chiarire la propria volontà in vista del futuro. L'argentino, che dalla Spagna raccontano ogni giorno vicino allo sbarco al Barcellona, non ha ancora sciolto le riserve e questo crea qualche grattacapo ai nerazzurri, che in caso di addio del Toro dovrebbero trovare un sostituto all'altezza. Il club non vuole perdere tempo e dunque pretenderà una risposta definitiva dal giocatore nel minor tempo possibile, così da programmare il futuro. Con o senza di lui. A riportarlo è Tuttosport.