Lautaro-Barcellona, lo vuole Messi. Ecco quanto incasserebbe l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando la bomba di mercato proveniente dal'Argentina - secondo cui il Barcellona sarebbe pronto a pagare all’Inter la clausola da 111 milioni per Lautaro Martinez - il Corriere dello Sport sottolinea come i riflettori della Coppa America abbiano acceso i riflettori sull'attaccante nerazzurro. Il feeling tra Lautaro e Messi - si legge - è notevole e l’indiscrezione che arriva dall’Argentina indica nella Pulce il principale sponsor di Martinez con la dirigenza blaugrana.

Il mercato in attacco del Barça - Al Barcellona l’interista piace e non da adesso, questa è una certezza. Da qui a pagare la clausola da 111 milioni però ce ne passa. Anche perché in Catalogna il mercato degli attaccanti è caldissimo con i nomi di Griezmann e di Neymar che circolano all’impazzata, mentre Coutinho pare destinato a tornare al Liverpool.

Le (eventuali) cifre dell'affare - L’Inter in caso di pagamento della clausola (scadrà il 15 luglio) non potrà opporsi, ma è difficile pensare che il club di viale della Liberazione sarebbe contrariato se incassasse una cifra del genere. Anche perché, compresi i bonus, le tasse e le commissioni, Martinez è costato poco più di 22 milioni. Il 10% della cessione di Lautaro andrà al Racing che naturalmente tifa… per il Barcellona.