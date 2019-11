© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, autore di una straordinaria doppietta contro lo Slavia Praga, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Lavoro sempre per l'Inter. Siamo felici, al di là di chi segna la cosa importante è che vinca la squadra. E noi attaccanti non pensiamo solo a segnare, ma anche a fare la prima pressione. Lukaku? Ogni giorno lavoriamo per trovare l'intesa ed è un piacere giocare con lui, è una grande persona anche fuori dal campo. Il Barcellona? Dovremo cercare di ripetere il primo tempo del Camp Nou o di Dortmund per passare il turno".