La stella di Lautaro Martinez brilla ancora e porta in alto l'Inter. L'attaccante argentino ha commentato ai microfoni di Pressing Serie A, sulle frequenze di Rete4, il 3-1 rifilato al Napoli: "Siamo molto contenti per questa vittoria, una partita difficile in un campo difficile. Per fortuna abbiamo portato i tre punti a casa".

Il feeling con Lukaku è impressionante.

"Sì, parliamo molto. In campo ci vengono facili le cose, la verità è che una gran persona e che in campo cerchiamo di aiutarci l'un l'altro".

L'Inter può lottare per lo scudetto?

"Dobbiamo continuare a lavorare. È la mentalità giusta, lavorare partita dopo partita. La prossima sarà ovviamente difficile, però dobbiamo lavorare bene in settimana per renderla un po' più facile".

La clausola da 111 milioni fa un po' paura ai tifosi dell'Inter. Il Real è interessato.

"Io dico quello che ho sempre detto: all'Inter mi trovo benissimo e sto lavorando al 100% per questo club. Ho un gran rapporto coi tifosi".