Lautaro e De Vrij spiccano nel nubifragio. Torino-Inter 0-2 al 45esimo

Un primo tempo influenzato in maniera importante dalla pioggia. Su un terreno di gioco dell’Olimpico pesantissimo e una pioggia battente, i primi 45 minuti della sfida fra Torino e Inter vedono i nerazzurri avanti di 2 reti grazie a Lautaro Martinez e Stefan De Vrij.

Le squadre impiegano qualche minuto per prendere comfidenza con la situazione, ma le idee di gioco sembrano chiare: il Toro provando a sfruttare i cross, l’Inter lavorando sulla profondità e i movimenti sul filo del fuorigioco. E la tattica paga, visto che al 12’ è Lautaro Martinez a sbloccare la gara su appoggio profondo di testa di Vecino. Pochi secondi prima, però, il Toro aveva perso Andrea Belotti per infortunio, con Mazzarri costretto a mandare in campo Zaza.

La rete subita non cambia i piani tattici dei granta che continuano a cercare la manovra votata ai cross. Senza però troppo successo. E al 32’ la pioggia battente diventa doccia gelata: Brozovic e Biraghi battono corto un calcio d’angolo che l’esterno butta in mezzo. Stefan De Vrij è il più rapido a capire la traiettoria e da due passi segna il 2-0.

Gli uomini di Mazzarri incassano il colpo e rischiano di incassare ancora al 42esimo, con Sirigu che è ancora una volta bravo a salvare i suoi su tiro di Barella. Il numero 1 granta è imitato dal collega Handanovic che pochi secondi dopo è fenomenale sul tocco ravvicinato di De Silvestri. E dopo 3 minuti di recupero l’arbitro Maresca manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-2.