Lautaro e il rinnovo. L'agente: "Ora ne parleremo. In estate tante voci ma nessuna offerta"

"Barcellona, Real Madrid o Manchester City? Lo volevano tutti, ma di concreto non c'era nulla". Alberto Yaqué, procuratore dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, ai microfoni di 'TNT Sports' ha ripercorso l'ultima estate del 'Toro', un'estate che ha visto l'attaccante argentino sempre al centro delle indiscrezioni di mercato anche in virtù di una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida nella prima metà di luglio. "Si sono dette tante cose sul suo trasferimento in estate ma poi di concreto non c'è stato nulla. Ha altri due anni di contratto con l'Inter, la sessione di calciomercato s'è appena conclusa e non ci siamo ancora seduti a parlare con l'Inter".

L'argomento rinnovo sarà comunque di attualità nei prossimi giorni: a settembre si sono già gettate le basi per il nuovo accordo, un contratto quinquennale che l'Inter vorrebbe formalizzare entro la fine del mese.