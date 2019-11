© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una partita bella e importante, quella dell'Inter a Praga contro lo Slavia. Vinta grazie alle giocate di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Questo il pensiero di Antonio Conte sui due attaccanti in sala stampa: "Stiamo parlando di due giocatori non ancora completi. Lukaku ha molte potenzialità, va ancora svezzato. Lautaro ha appena 22 anni, dopo quattro mesi si vede la differenza. I calciatori in generale sono più forti, stanno crescendo in maniera evidente. Davanti siamo giovani escluso Alexis che rientrerà con noi presto. Con il lavoro miglioreranno: vincere così in una gara quasi stregata, contro un avversario tanto difficile, ci dà forza per fare cose importanti".