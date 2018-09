Lautaro e Politano illuminano S.Siro: Cagliari ko e Inter al terzo posto

Risultato finale: Inter-Cagliari 2-0 (12' Lautaro Martinez, 89' Politano)

Missione compiuta per l’Inter. Vittoria doveva essere e così è stato per la squadra di Spalletti, uscita col successo per 2-0 da San Siro ai danni di un Cagliari vivo fino all’ultimo minuto di gioco. Decidono le reti di Lautaro Martinez e Matteo Politano, con la marcatura dell’argentino attesa da inizio campionato, importanti per la serata ma soprattutto per la classifica. Perché l’Inter approfitta del ko della Lazio nel derby, superandola in graduatoria e conquistando un posto al sole. E’ zona Champions, perché i tredici punti permettono alla banda Spalletti di agganciare almeno momentaneamente il Sassuolo, due punti in meno del Napoli.

Scelte iniziali. Spalletti lancia il 4-2-3-1 senza Icardi, per fare spazio al connazionale Lautaro Martinez. Dal 1’ anche Borja Valero e Politano, panchina per Škriniar, Asamoah, Brozovic, Vecino, Perisic e Keita. Maran risponde con Ionita alle spalle di Pavoletti e Sau, nel tentativo di impensierire De Vrij, D’Ambrosio, Dalbert e Miranda.

Lautaro Martinez subito a segno. Bastano dodici minuti, all’argentino, per sbloccare la situazione e lo fa in modo spettacolare. Cross di Dalbert dalla corsia mancina, Lautaro anticipa due avversari spedendo la palla sul secondo palo. Cragno ci mette la punta delle dita, senza riuscire a smanacciare in modo decisivo. Proprio Lautaro, al 35’, prova a mandare a rete Candreva ma l’ex Lazio manca l’appuntamento col raddoppio. Lo squillo sardo arriva poco prima dell’intervallo con Sau, senza però inquadrare la porta di Handanovic.

Fuori Klavan. Maran torna in campo senza il difensore ex Liverpool, lasciato negli spogliatoi per lanciare Pisacane. Subito ammonito, quest’ultimo, per un intervento poco pulito su Lautaro. Politano e Candreva cercano il bis, senza riuscire nel proprio intento. Poco dopo girandola di cambi anche per la squadra di Spalletti, con Brozović in campo per Gagliardini al 57’ e Perišić per Candreva al 64’. Maran lancia anche João Pedro e Farias, al posto di Bradaric e Sau. Vecino, poi, ha preso il posto di Borja.

Brivido nerazzurro, raddoppia Politano. Il Cagliari non molla e trova anche il pari con Dessena sugli sviluppi di un corner, ma il VAR annulla giustamente l’1-1 sardo per il tocco decisivo di braccio del calciatore rossoblu. Nel finale il Cagliari mette la buona volontà ma non basta, perché è l’Inter a sfiorare il bis prima di trovarlo. Prima Politano, poi Perisic cercano la conclusione con fortune alterne. Ma a 60 secondi dalla fine è proprio l’ex Sassuolo a trovare la rete del definitivo 2-0: palla sul secondo palo sugli sviluppi di un corner, Cragno battuto e Cagliari che torna a casa senza gol e senza punti. In casa Inter, invece, il ko col Parma sembra soltanto un lontano ricordo grazie al terzo successo di fila in campionato. Il quarto, considerando quello in Champions col Tottenham. Una squadra, quella nerazzurra, che ora punta sempre più in alto.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini (12' st Brozovic), Borja Valero (38' st Vecino); Politano, Nainggolan, Candreva (25' st Perisic); L. Martinez. A disposizione: Padelli, Icardi, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Asamoah, Skriniar. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan (1' st Pisacane), Andreolli, Faragò; Dessena, Bradaric (15' st Joao Pedro), Barella; Ionita; Sau (26' st Farias), Pavoletti. A disposizione: Rafael, Daga, Aresti, Pajac, Cigarini, Cerri, Padoin, Castro, Romagna. Allenatore: Maran.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 12' L. Martinez, 90' Politano (I).

Ammoniti: Andreolli, Bradaric, Pisacane, Dessena (C), Dalbert (I).