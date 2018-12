Lautaro è un caso. Perché aspettare che la maglia di Icardi sia finita?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tweet offensivo o no, Lautaro Martinez rischia di diventare un piccolo caso in seno all'Inter. Il +4 (fantacalcisticamente, gol e assist) ottenuto contro il Frosinone non è stato sufficiente al giovane argentino per meritare il palcoscenico di Wembley. E più in generale i numeri del Toro sono fin qui ingenerosi: sei presenze e 339 minuti complessivi in Serie A, poco più di mezz'ora in Champions League. Fin qui, è costato quasi 38mila euro al minuto. E la coesistenza con Icardi, argomento di discussione tanto in Italia quanto in Argentina, resta un miraggio.

Il fantasma di Gabigol, per chiarirsi, è ancora lontano. L'attaccante brasiliano, per età e investimento fatto (dal punto di vista sia economico che mediatico), è un paragone inevitabile per Lautaro. Siamo lontani, appunto, dai numeri di Gabigol: alla 14^ giornata di campionato, l'attuale attaccante del Santos aveva rimediato soltanto 16 minuti in campo. Una distanza siderale, in buona sostanza. Il numero di maglia del Toro, però, è di quelli pesanti: pur lontano dal minutaggio di Gabigol, lo spazio destinato a Lautaro non è quello che merita un 10. E qui lasciamo da parte un altro fantasma, quel Ciriaco Sforza reso celebre più che altro dal fatto che la maglia di Ronaldo fosse finita. Ecco, con un Nainggolan in grosse difficoltà fisiche, e l'impressione che l'Inter possa anche scendere in campo con due punte anziché col solito trequartista, Lautaro potrebbe anche non aspettare che finisca quella di Icardi, per guadagnarsi il palco nerazzurro. Domani c'è la Roma, ci potrà essere un riscatto?