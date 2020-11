Lautaro è una stella o un attore non protagonista? La risposta senza Lukaku, contro il Real

Senza il gigante a cui appoggiarsi, per dimostrare di esserlo in prima persona. Real Madrid-Inter è la partita di Lautaro. L'argentino che poteva viverla sull'altro fronte della barricata o magari da spettatore: piace alle merengues e al Barcellona, non è un mistero. Col rinnovo che diventa sempre più un caso e s'ingarbuglia giorno dopo giorno, dichiarazione dopo dichiarazione. E le prestazioni che sono, a certificare qualche distrazione e seminare dubbi. In questo avvio di stagione, l'attaccante nerazzurro è partito benissimo: tre gol in tre partite. Poi s'è fermato: non segna dal 4 ottobre, dall'1-1 contro la Lazio. Se non lo farà stasera, sarà un mese senza gol: non è un dramma, ma neanche una bella notizia. E lascia aperto un interrogativo: Lautaro è una stella o un grande attore non protagonista? Di fronte c'è chi lo corteggia da tempo, nella testa (forse) la clausola. Al suo fianco, niente Lukaku. Non è l'ultima chiamata, ma per una volta tocca a lui suonare la carica.