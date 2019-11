Lautaro e Vecino in gol. BVB-Inter è 0-2 al termine del primo tempo

Intensità. Può essere riassunto con questa parola il primo tempo della sfida del Signal Iduna Park fra Borussia Dortmund e Inter. Col risultato che per il momento premia la squadra di Antonio Conte, avanti 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Matias Vecino. Una prima parte di gara praticamente perfetta da parte dei nerazzurri, che a tratti subiscono il pressing alto del BVB senza però mai scricchiolare.

Il vantaggio del Toro arriva al 5’: Candreva lo serve, l’argentino vince un duello aereo con Akanji, entra in area, salta Hummels e spara alle spalle di Burki, proprio sotto il Muro Giallo. Il Dortmund è ferito ma reagisce e nella mezzora successiva tiene il baricentro alto, crea una grande mole di gioco ma si espone anche al contropiede nerazzurro. Skriniar, De Vrij e Godin fanno il loro e anche quando gli avanti gialloneri saltano l’ultima linea c’è capitan Handanovic a chiudere il bandone: succede al 18’ e al 45’. Nel mezzo c’è gloria anche per Vecino: al 40’ azione splendida in verticale Brozovic, Lautaro, Candreva. L’esterno mette dentro per l’accorrente Vecino che di precisione batte ancora Burki. E al termine dei primi 45 minuti, BVB-Inter è sullo 0-2.