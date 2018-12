© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cagliari, Frosinone e Napoli. Lautaro Martinez continua a crescere con la maglia nerazzurra, Luciano Spalletti si coccola il numero 10 dopo il gol che ha abbattuto gli azzurri allo scadere. "Nelle ultime partite è entrato in campo e poteva dare di più. Stasera si è fatto trovare pronto", le parole dell'allenatore che si prepara a utilizzare l'argentino sempre con più continuità. Il numero 10 possiede le qualità per esplodere definitivamente con la maglia nerazzurra e Spalletti ne è consapevole, come l'intero popolo di fede interista. San Siro lo ha applaudito e acclamato, la rete al Napoli può sancire una crescita e l'esplosione - forse quella definitiva - per il classe '97.