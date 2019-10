Lautaro: "Grazie Conte. Adesso gioco e posso dimostrare il mio valore"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lautaro Martinez autore del primo gol dell'Inter contro il Borussia Dortmund nella vittoria di questa sera a San Siro ha commentato il risultato ai microfoni di InterTV. Di seguito le sue dichiarazioni.

Barcellona, Borussia Dortmund... le "vittime" iniziano ad essere avversari importanti.

"Io cerco sempre di lavorare, per diventare grande insieme all'Inter. Cerco di seguire le indicazioni dell'allenatore e di migliorare l'affinità di gioco con i miei compagni".

Una vittoria che rilancia l'Inter in ottica classifica del girone.

"Sì, avevamo la necessità di tornare a vincere qui in Champions davanti ai nostri tifosi. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati in carreggiata. Ma dobbiamo subito pensare al campionato, perché sabato arriva il Parma".

A tuo avviso, in cosa dovresti ancora migliorare?

"Tutti i giorni lavoro per migliorare. Chiaramente stiamo svolgendo un ottimo lavoro sul piano fisico, con lo staff tecnico. Sono contento di giocare molti minuti, a differenza dell'anno scorso: quando entri alla fine di ogni partita, hai poco tempo per dimostrare le tue qualità. Ringrazio l'allenatore".