Lautaro guida l'Argentina al successo ma esulta con rabbia: "Col Paraguay non mi ero piaciuto"

L’Argentina questa notte ha battuto il Perù 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Proprio il Toro, in conferenza stampa al termine della partita, ha parlato della prestazione e della sua esultanza rabbiosa dopo il raddoppio dell’albiceleste: “Siamo stati più tranquilli con la palla, abbiamo giocato con pazienza e trovato spazio. Abbiamo giocato bene a calcio e ce ne andiamo felici. La mia esultanza rabbiosa? Col Paraguay non mi ero sentito bene individualmente, non avevo fatto la partita che volevo. Io voglio lavorare per la squadra e contro il Perù mi è riuscito, per fortuna”.