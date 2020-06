Lautaro spaventa anche l'Inter: serve una scossa, per il suo futuro e per la clausola

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Lautaro Martinez. "Flop a Napoli, non segna da 6 gare". Una brutta copia di un giocatore che "spaventa l'Inter", scrive il giornale. Un giocatore che inquieta anche Antonio Conte, col giocatore alla diciannovesima stagionale senza gol. Ed è stato l'uomo in meno. Un giocatore così mette in difficoltà anche il club: l'Inter pretende sempre 111 milioni di euro dal Barcellona, la cifra della clausola rescissoria, ma serve una scossa. Per lui e per il club.