Lautaro win win: il Barça spinge, l'Inter frena, lui aspetta. E comunque vada sorriderà

Lionel Messi spinge. I quotidiani catalani anche: Sport dà per praticamente fatto l’accordo tra Lautaro Martinez e il Barcellona. 12 milioni di euro all’anno, più o meno sei volte quello che il bomber argentino guadagna attualmente. Spettatore silente, l’Inter. Che non è proprio un dettaglio.

Con la clausola, l’affare si fa. Nei giorni scorsi, il ds nerazzurro, Piero Ausilio, è stato chiarissimo: o il Barça paga la clausola risolutiva (111 milioni di euro), o non se ne fa nulla. Difficile, non impossibile, che i blaugrana decidano di versare quel prezzo: in un mercato più povero dopo il Coronavirus, sono tanti soldi. Ma parliamo di un potenziale campione, sponsorizzato dal numero 10 del Camp Nou, quel Messi che già più volte ha usato parole al miele per il connazionale.

Non è un caso Icardi. Quel che è certo è che il ragazzo, che peraltro con Mauro Icardi ha ottimi rapporti, non vuole imitare il suo predecessore: non punterà i piedi per partire e non arriverà al braccio di ferro. Aspetta i tempi della trattativa fra i due club, che per ora non è particolarmente avanzata. Se il Barcellona pagherà la clausola, o in qualche modo convincerà l’Inter a farne a meno, volerebbe a braccetto da Messi. Altrimenti, l’occasione sarà propizia per sedersi al tavolo e tornare a discutere il rinnovo del contratto. In un modo o nell’altro, sembra destinato a essere il vero vincitore della vicenda. I numeri, d’altra parte, parlano per lui.