Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez, intervistato sulle frequenze di Radio Club, ha avuto modo di parlare anche del compagno di squadra all'Inter, Mauro Icardi: "Icardi come compagno nel quotidiano è molto importante, tutto il resto deve essere risolto da lui. Fuori e dentro il campo andiamo molto d'accordo".

Riguardo al suo presente nella Seleccion, Lautaro evidenzia: "Voglio sempre fare di più e so che sto affrontando una grande opportunità. Penso sempre di poter essere titolare della Nazionale argentina. Messi? Nel campo devo fare il mio lavoro, in allenamento lo si guarda con ammirazione: vivo per imparare", le prole riportate da fcinternews.it.