Lautaro: "Icardi un amico. Non mi ha dato una mano, me ne ha date due"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Ex compagni di reparto, connazionali, sempre amici. Intervistato da la Repubblica, il Toro dell'Inter ha raccontato anche il rapporto con l'ormai ex capitano: "Ci sentiamo ancora, siamo amici. Quando sono arrivato mi ha dato più di una mano, me ne ha date due. È contento del mio rendimento, quando giocavamo insieme faceva di tutto perché giocassi al meglio".

Con Icardi condivide il sogno di far vincere l'Argentina.

"Sogno di giocare i Mondiali. Far vincere l'Argentina, far vincere Messi, sarebbe una cosa bellissima".