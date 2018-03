Lautaro-Inter, Sampaoli conferma: "Dovrà adattarsi al calcio italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha praticamente dato l'ennesima conferma in conferenza stampa sul trasferimento di Lautaro Martinez dal Racing all'Inter in estate: "Lautaro sta facendo bene, è un giovane interessantissimo. Dovrà abituarsi al calcio italiano, se sarà questo il suo futuro. Non sarà facile, dipenderà da lui, dal club e dall'allenatore".