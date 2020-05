Lautaro, lo scambio con Griezmann è inaccessibile. L'Inter ci ha pensato

La situazione di Lautaro Martinez è meno fluida di quello che sembra. Se da una parte, soprattutto a Barcellona, l'idea è che oramai il Toro sia vicino al trasferimento in blaugrana, dall'altro è difficile trovare una chiave di volta per quello che potrebbe essere il colpo dell'estate. La soluzione sarebbe semplice: offerta da 111 milioni di euro e Lautaro che entra nel club dei cento, ancora molto ristretto a pochi casi. L'ultimo era stato Griezmann, la scorsa estate, quando poi l'Atletico aveva preso Joao Felix.

SCAMBIO CON GRISOU - E proprio l'attaccante francese è entrato con forza nelle discussioni fra i club, pensando che per l'Inter potesse essere il calciatore giusto per metterlo al fianco di Lukaku. Probabilmente lo sarebbe davvero, anche nelle idee di Antonio Conte, ma c'è uno scoglio enorme per ora: si tratta dell'ingaggio percepito a Barcellona, intorno ai 17 milioni di euro compresi di bonus. Una cifra mastodontica e esagerata per l'Inter. Non che Zhang non se lo possa permettere, ma bisogna rimanere in un ambito di fair play finanziario sostenibile e sarebbe un ingaggio doppio rispetto a quello del più pagato, attualmente Lukaku.

GRIEZMANN RIMANE? La situazione attuale è fredda per l'ex Atletico Madrid. Perché se sembra possibile un suo addio, al momento sembra complicato proprio a causa del Covid. E poi perché sarebbe una cart di scambio pr un eventuale ritorno di Neymar, con Messi che ha già dato il suo placet per un rientro del brasiliano. Il PSG per quest'anno non vorrebbe cederlo, anche per capire quali saranno le situazioni in Champions League, mentre per la prossima stagione tutto potrebbe cambiare. Quindi per Griezmann la situazione attuale è altrettanto cristallizzata. Più avanti si capirà se il domino può partire oppure è destinato a essere solo un'idea di fantamercato.