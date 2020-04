Lautaro ma non solo. Grandi manovre Barcellona, 9 giocatori sul mercato per creare il tesoretto

In attesa di novità sul futuro di Lautaro Martinez, a Barcellona - sottolinea il Corriere dello Sport - sono iniziate le grandi manovre per raggranellare i soldi necessari per strappare eventualmente il centravanti argentino all'Inter.

9 giocatori in tutto - Nella lista dei sacrificabili sono presenti almeno 9 giocatori che sommano un valore totale di 245 milioni, anche se la società blaugrana conta di guadagnare ben di più. In cima all’elenco spiccano i nomi di Dembelé e di Coutinho (si parla di ottenere almeno 60-70 milioni per ciascuno di loro). Decisamente più gradito a Milano, Arturo Vidal, che pare comunque destinato a vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il Barça potrebbe provare ad inserire anche il cursore di fascia sinistra Junio Firpo e il centrale Umtiti. Non dovessero essere accettati, saranno comunque sacrificati sul mercato per ottenere altri 50 milioni complessivi. Rakitic, poi, dovrebbe garantirne almeno altri 15-20 facendo ritorno a Siviglia. Ulteriore denaro contante dovrebbe arrivare anche dalle vendite del difensore Todibo (9 milioni) e dell’attaccante Braithwaite (18).

Semedo e Griezmann - Un discorso a parte, infine, meritano Nelson Semedo e Griezmann. Entrambi titolarissimi per Quique Setien, potrebbero cambiare aria. Nel caso del terzino portoghese si parla di uno scambio alla pari col City per l’ex Juve Joao Cancelo. Griezmann (più 60 milioni), invece, potrebbe finire a Parigi, all’interno della grande manovra per il ritorno di Neymar.