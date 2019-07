Lautaro Martinez: "Barcellona? Sto bene all'Inter, ho parlato con Conte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista concessa a Fox Sports Radio Lautaro Martinez ha allontanato le voci su un interesse del Barcellona, svelato qualche giorno fa dall'agente dell'attaccante argentino: "Non ho parlato con il mio agente dell'interesse del Barcellona, sto molto bene all'Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e ho voglia di tornare con la squadra per iniziare la stagione".