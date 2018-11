Lautaro Martinez: "Ho scelto l'Inter e voglio restarci. San Siro fantastico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Inter Tv, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così di San Siro e del suo trasferimento in maglia nerazzurra: "San Siro è fantastico, c'è un'atmosfera eccezionale – ammette El Toro –. Giocare nell'Inter per me è molto importante, una grande responsabilità. Sono qui perché voglio stare qui, l'ho scelto io. Mi godo ogni istante e punto sempre a dare il cento per cento".