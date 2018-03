Lautaro Martinez-Inter, il Racing svela i dettagli economici dell'affare

Fonte: Fcinternews.it

Direttamente dall'Argentina, sulle frequenze di Radio Continental, arrivano altre dichiarazioni significative di Victor Blanco relativamente all'affare ufficiosamente chiuso tra Racing Avellaneda e Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez a Milano che si concretizzerà ad agosto: "Noi non volevamo vendere Lautaro Martinez, abbiamo parlato tante volte con il suo agente - ha ammesso il numero uno dell'Academia -. E per fortuna non si è chiusa l’operazione con l’Atletico Madrid, che aveva offerto solo 12 milioni; un prezzo che per noi non rappresentava assolutamente il reale valore del giocatore. Noi abbiamo rifiutato quell’offerta e abbiamo fatto una scommessa forte su Lautaro, eravamo convinti che valesse più di 20 milioni".

In questo contesto, si è fatta viva l'Inter che ha sbaragliato la concorrenza con un'offerta tempestiva e congrua: "L'unico numero che conosciamo dell'operazione è che, senza tasse, sarebbero 27 milioni di dollari più il 10% di una futura vendita. Se ci aggiungete questi soldi arriviamo a 30 milioni di dollari".