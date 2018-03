Lautaro Martinez: "L'Inter passo importantissimo per la mia carriera"

Lautaro Martinez, attaccante del Racing che in estate passerà all'Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN della prossima avventura nerazzurra e dell'emozione di allenarsi con Messi: "Sono contento, sarà un passo importantissimo per la mia carriera. Messi? voglio sfruttare questa opportunità, sarà bello allenarsi con lui". L'Argentina sfiderà l'Italia venerdì in amichevole.