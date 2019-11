Lautaro Martinez: "Non è stato un calo fisico. Mancata maturità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha commentato la sconfitta subìta contro il Borussia Dortmund al canale tematico del club nerazzurro: "Nel secondo tempo non siamo stati intelligenti. Abbiamo perso una partita che si era messa bene, è un peccato. Ora dobbiamo tentare di rimediare, ma la situazione si è complicata. Il calo? Non credo sia una questione fisica: lavoriamo sempre per essere in condizione. Penso si tratti piuttosto di convinzione e maturità: dobbiamo lavorare su questi aspetti, bisogna essere concentrati per tutti i 90'".

Ora servono sei punti

"Adesso dobbiamo pensare al campionato, ci aspetta una partita complicata in casa, e non vogliamo perdere punti. Alla Champions penseremo dopo: dovremo ottenere i 6 punti per passare agli ottavi".