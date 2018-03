Lautaro Martinez promesso sposo dell'Inter. Con buona pace del BVB

Ufficiosamente non ci sono più dubbi, anche se i comunicati e le firme ancora non sono arrivate. Ma oramai da oltre un mese Lautaro Martinez è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. "Sono arrivate tantissime offerte, ma oramai siamo in dirittura d'arrivo con l'Inter", il pensiero della società argentina emerso nelle ultime ore. Su tutte, il Borussia Dortmund, squadra che aveva visto nell'argentino il giocatore buono per rilanciare il progetto giallonero. Per molti ricorda il primo Sergio Aguero, anche se forse è potenzialmente un attaccante più completo. Intanto, in attesa della sua partenza per l'Italia prevista per giugno, Lautaro Martinez continua a stupire in Argentina. In campionato sono 10 i gol e 4 gli assist nelle 14 sfide giocate.

Data di nascita: 22/08/1997

Squadra di appartenenza: Racing Club de Avellaneda

Scadenza di contratto: 30/06/2020

Squadre interessate: Inter, Borussia Dortmund