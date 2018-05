Lautaro Martinez: "Quando si fece avanti il Real Madrid non ero pronto"

Futuro all'Inter per Lautaro Martinez, attaccante in arrivo ai nerazzurri dal Racing. Futuro all'Inter, dopo aver rifiutato in passato il Real Madrid. Ne ha parlato il diretto interessato a Globo: "Sono venuti a trovarmi e ho preso la decisione di non andare per restare al Racing perché quello era il mio sogno. Queste sono decisioni che dovevo prendere, ho visto che non ero pronto per andare in Europa. Oggi credo di aver imparato molto nel calcio argentino, ora penso che sia arrivato il momento".

Attualmente, al Racing, Lautaro fa coppia con l'idolo dei tifosi, Lisandro López, e nel suo debutto assoluto in prima squadra ha sostituito Milito, mito del Cilindro.

"È stato qualcosa di bello, molto bello, perché sappiamo tutti cosa rappresenta Milito per il club. È un giocatore e una persona molto importante dentro e fuori dal campo. Ora è in dirigenza, ci aiuta, ci dà una mano ogni giorno. Ho avuto la fortuna di debuttare in una partita in cui l'ho sostituito. È qualcosa della mia storia che ricorderò perché, come ho detto, Milito rappresenta molto per questo club".