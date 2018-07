Lautaro Martinez: "Sarà un piacere difendere i colori dell'Inter"

Florentino Perez e Jorge Mendes, rispettivamente presidente del Real Madrid e agente di Cristiano Ronaldo, hanno fissato una riunione imminente per trattare l'argomento legato al futuro del portoghese. L'agente di CR7, si legge, è stato convocato con urgenza dal numero uno dei Blancos...

Cittadella, è fatta per Frare: per lui 5 anni di contratto

Padova, Ceccaroni arriva in prestito dallo Spezia

Ascoli, Tesoro il nuovo direttore sportivo. Corsa a tre per la panchina

Benevento, visite mediche per Andres Tello

Avellino, per la porta c'è Di Gregorio

Cesena, oggi la pubblicazione del bando comunale per rilevare il club

Avellino, ceduto Sy Soumarè in Lussemburgo

Avellino, in attacco arriva Molinaro

Spezia, tutti pazzi per Mulattieri: ci prova anche il West Ham

Palermo, offerta al Benfica per Dawidowicz

Cosenza, fumata bianca per Palmiero e Anastasio. Si lavora a Tutino

Grassadonia si presenta: "A Foggia anche in Serie C"

Zironelli ha rescisso col Mestre: il Bari pronto per chiudere

Brescia, Rondinelle in corsa per Melchiorri del Cagliari

Dall'Argentina ad Appiano Gentile, con una valigia carica di sogni e speranze. Lautaro Martinez (20) ha tanta voglia di fare bene nella sua prima esperienza europea e, tramite il suo account Instagram , ha pubblicato un messaggio per i suoi nuovi tifosi dell'Inter: "Grazie mille per i saluti. Sarà un piacere portare e difendere i colori dell'Inter".

