Lautaro Martinez sblocca al Tardini. Inter letale in contropiede

© foto di PhotoViews

Lautaro Martinez sblocca la sfida del Tardini! L'argentino, entrato in campo da poco più di un minuto, taglia in mezzo all'area e riceve da Nainggolan, che era partito palla al piede dopo un pallone perso da Kucka davanti all'area nerazzurra, conclude di prima intenzione e supera Sepe. Per l'Inter un vantaggio che gratifica gli sforzi espressi nella ripresa.