Lautaro Martinez: "Serie A, sogno che si avvera. Calcio molto tattico"

La nuova Italia - Barella, la carica della Sardegna per l'Italia

Juve, il ritorno di Pogba in salita: oltre al Barcellona, c'è anche il Real

Polonia in vantaggio a Bologna: Zielinski firma l'1-0 con l'Italia

Torino, Mazzarri: "Tre buone gare finora, messe in difficoltà Roma e Inter"

Dalla Spagna: Milan e Roma sfidano il Real per Pedro Guilherme

Distanze fra reparti, nessuna idea di gioco. E zero occasioni

Fiore: "Balotelli titolare? Non se lo merita"

Di Chiara: "Mancini e Ancelotti simili. Poca scelta per il ct"

Italia, Bonucci: "Non possiamo permetterci passi falsi dopo questo pari"

Italia, Jorginho: "Siamo sulla strada giusta, non la mia miglior gara"

Italia, Mancini: "Deluso per la mancata vittoria"

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di TNT Sport del suo primo approccio col calcio italiano: "È molto tattico, fisico, ho fatto una bella pre-stagione nella posizione in cui mi ha messo il mister mi sono trovato bene. Mi sono adattato bene alla squadra e al gruppo, ora giocheremo la Champions dopo tanti anni e la stiamo preparando bene. A livello personale è un sogno che si avvera, con lo staff tecnico e medico abbiamo deciso di non aggravare la situazione infortunio".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy